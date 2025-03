Montemor-o-Velho: Primeira fase da rede ciclável inaugurada com 11,8 quilómetros

O município de Montemor-o-Velho inaugurou ontem aquilo a que se pode chamar da 1.ª fase da sua Rede de Ciclável. O presidente da autarquia, Emílio Torrão, admitiu que o seu sonho era ligar todas as freguesias nesta rede mas o objetivo terá de ficar para cumprir em próximos mandatos.

Promover a mobilidade suave e incentivar o uso da bicicleta foi o mote para a criação de uma rede de ciclovias no concelho.

Emílio Torrão inaugurou ontem os primeiros 11,8 quilómetros de uma rede de quatro ciclovias. “Não estou plenamente satisfeito em face do que tínhamos planeado”, começou por admitir.

“O que tinha ambicionado era algo muito mais vasto. Há uns anos desafiei os presidentes de juntas a unir todas as freguesias à sede do concelho”, admitiu, lamentando que não tenha sido possível.

