Montemor-o-Velho: Desfibrilhadores externos e ecocentro móvel conquistam orçamento participativo

A colocação de três desfibrilhadores automáticos externos (DAE), em três locais da freguesia de Arazede, bem como a implementação de um programa de sensibilização ambiental e de um ecocentro móvel, capaz de percorrer as 11 freguesias do concelho, são as duas propostas vencedoras da primeira edição do Orçamento Participativo do Município de Montemor-o-Velho.

Após a votação dos munícipes foi aprovada, pela Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho, a lista final dos projetos vencedores, que foram os mais votados na primeira edição do Orçamento Participativo do concelho montemorense. “Estes dois projetos estão já incluídos no orçamento municipal de 2025 para a sua execução”, assegura a autarquia do Baixo Mondego.

As duas iniciativas propostas vão receber, cada uma, 17.500 euros.

