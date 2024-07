Montemor-o-Velho: Castelo Sente história e cultura com iniciativas para milhares de visitantes

Nos meses de julho e agosto, o Castelo de Montemor-o-Velho continua a desafiar os visitantes e turistas a percorrerem o interior e o exterior da fortificação e a deixarem-se envolver pela história, turismo, cultura e pela sempre surpreendente paisagem dos campos do Mondego.

Já este fim de semana, o Castelo Sente propõe uma viagem no tempo até ao acampamento militar medieval.

Entre as 10H00 e as 18H00 dos dias 6 e 7 de julho, o Castelo de Montemor será palco de combates medievais, demonstrações de técnicas de combate e de tiro com arco, mesas pedagógicas de armamento medieval e da hora do cavaleiro, que vai mostrar como se vestia um homem de armas.

