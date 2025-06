Miranda do Corvo vai ter formação profissional na área das energias renováveis

Um centro de formação profissional com dois cursos voltados para as energias renováveis, garantindo estágios profissionais em empresas da região, vai ser inaugurado em Miranda do Corvo, no início do próximo ano letivo.

O Centro Tecnológico Especializado de Energias Renováveis (CTEER) será instalado na Escola Básica e Secundária José Falcão, em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, e vai fornecer “dois cursos profissionais de elevada empregabilidade, face à escassez de mão de obra especializada no setor”, revelou a entidade organizadora, numa nota enviada à agência Lusa.

A iniciativa vai formar alunos em Técnicos Instaladores de Sistemas Térmicos de Energias Renováveis e Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, “ajustando a oferta educativa às reais necessidades das empresas da região”.

Os cursos têm a duração de três anos, incluem formação em contexto real de trabalho e conferem equivalência ao 12.º ano e diploma profissional de nível IV, reconhecido em toda a União Europeia.

“Foram desenhados para dar resposta à crescente procura de técnicos qualificados em energias limpas”, vincou o CTEER.

O projeto, financiado em 1,1 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é apoiado pelas câmaras municipais de Miranda do Corvo, Lousã, Penela, Arganil e Vila Nova de Poiares (no interior do distrito de Coimbra), e conta com uma rede de colaboração entre escolas, empresas e instituições do ensino superior.

O diretor do Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, José Manuel Simões, defendeu ser “fundamental que a escola se apresente como uma solução integrada, aberta e atenta às necessidades da região”.

O responsável salientou ainda o desejo de preparar jovens para soluções de empregabilidade com futuro e com a mais alta qualidade, as quais passam pela sustentabilidade ambiental.

O Centro Tecnológico Especializado de Energias Renováveis promove a fixação de jovens, o reforço da economia local e apoia a transição para fontes de energia mais sustentáveis.

A partir da ligação às empresas regionais, o CTEER permite que os alunos aprendam com base em experiências concretas, através de estágios desde o primeiro ano.