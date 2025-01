Miranda do Corvo: Segunda fase do Radar Social identifica situações vulneráveis no concelho

O projeto Radar Social vai avançar para a segunda fase no Município de Miranda do Corvo. A iniciativa, que surge no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pretende, neste, segundo passo, “sinalizar situações de vulnerabilidade social”, assegurou ao DIÁRIO AS BEIRAS a vice-presidente do Município de Miranda do Corvo, Marilene Rodrigues.

Para conseguir este desígnio, o município está a promover a “divulgação, por todo o concelho, incluindo a apresentação do projeto a várias entidades municipais, ao comércio local e à comunidade” do Radar Social, assegurou a autarca.

