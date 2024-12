Miranda do Corvo: Prémio Empreendedor 50+ da região Centro vai ser entregue a Filomena Falcão

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) distingue hoje, a partir das 15H00, a empresária Filomena Falcão, com o galardão “Empreendedora 50+ da Região Centro” em 2024.

A cerimónia de entrega do prémio vai decorrer na Loja do Sr. Falcão, propriedade da empreendedora, localizada em Miranda do Corvo.

A 5.ª edição da iniciativa “Empreendedor 50+ da Região Centro” é promovida pela CCDR Centro, em parceria com 25 entidades da região, e pretende “valorizar publicamente empreendedores com trajetórias de vida inspiradoras, além de incentivar o espírito empresarial em pessoas com mais de 50 anos”, enaltece a organização.

Numa região Centro “envelhecida e a envelhecer rapidamente”, “importa criar condições para que cada vez mais pessoas se mantenham ativas por mais tempo, prolonguem ou alterem as suas carreiras profissionais e se envolvam na transmissão e partilha de conhecimentos, dando assim um valioso contributo para a economia e para a sociedade”, sublinha a comissão de coordenação regional.

