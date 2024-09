Miranda do Corvo: Piscina coberta terá nome de Diogo Cancela

As Piscinas Municipais Cobertas, localizadas dentro da vila de Miranda do Corvo e inauguradas em 1998, vão ter o nome do medalhado paralímpico Diogo Cancela, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Miguel Baptista.

O atleta vai também ser agraciado com a medalha de ouro do concelho no dia do feriado municipal, que se comemora a 1 de junho.

Estas duas distinções foram aprovadas, por unanimidade, na Assembleia Municipal do dia 6 de setembro.

As duas homenagens surgem “em função de todo o percurso, conquistas e reconhecimento nos Jogos Paralímpicos e decidimos atribuir esta distinção ao Diogo Cancela para que no futuro traga outras conquistas”, disse o presidente da autarquia.

Diogo Cancela foi medalha de bronze nos 200 metros estilos (SM8) nos Jogos Paralímpicos Paris2024 com o tempo 2.23,64 minutos. O nadador, natural de Moinhos, realizou uma parte do seu percurso como atleta no Clube Náutico de Miranda do Corvo, onde iniciou a sua formação.

Diogo Cancela foi recebido, na segunda-feira, na câmara municipal pelo executivo autárquico, pelos atuais e antigos treinadores, familiares e amigos.

