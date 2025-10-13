diario as beiras
2025 autárquicasMiranda do Corvo

Miranda do Corvo: José Miguel (PSD) eleito novo presidente da câmara municipal

13 de outubro às 00 h32
DR

José Miguel, candidato do PSD à Câmara Municipal de Miranda do Corvo, é o novo presidente do município. O candidato sucede a Miguel Baptista, autarca do PS que viu chegar ao fim o limite de mandatos.

José Miguel obteve 51,09% dos votos, elegendo quatro mandatos para o executivo. O PS reuniu 29,17% dos votos vai estar representado no executivo com dois mandatos. Já a CDU, com um mandato, resultado de 12,59% dos votos, fecha o lote do executivo, com um representante.

