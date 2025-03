DECO distingue Miranda do Corvo

Os municípios de Leiria, Miranda do Corvo, Braga, Angra do Heroísmo e São João da Madeira foram hoje distinguidos pela associação DECO por práticas que promoveram em 2024 a qualidade de vida dos consumidores.

Em causa está o prémio “Município Amigo do Consumidor” que distingue os municípios nas categorias Digital, Diversidade e Inclusão, Neutralidade Carbónica, Novas Gerações e Turismo, tendo sido recebidas 44 candidaturas de 20 autarquias, segundo indica a DECO em comunicado.

Na categoria “Digital” foi premiado o município de Leiria, com o projeto “Leiria Smart City”, que contempla um “conjunto de ferramentas digitais e tecnológicas de gestão urbana que visam melhorar a vida dos cidadãos, através da promoção da sustentabilidade, da mobilidade inteligente e da acessibilidade universal”.

Nesta categoria, o júri decidiu também atribuir menções honrosas aos municípios de Amarante (distrito do Porto) e de Castelo Branco.

No distrito de Coimbra, foi distinguido o município de Miranda do Corvo, pelo projeto “Aqui sou feliz”, na categoria “Diversidade e Inclusão”.

Este projeto “destaca-se pelo trabalho de proximidade, de investimento continuado e de construção de uma comunidade assente em políticas locais que impulsionam a qualidade de vida e o exercício de cidadania ativa das pessoas com deficiência”, segundo explica a DECO.

Neste âmbito foi atribuída também uma menção honrosa aos municípios de Felgueiras (distrito do Porto) e de São João da Madeira (distrito de Aveiro).

Na categoria “Neutralidade Carbónica” foi distinguido o município de Braga pela criação da Plataforma de Potencial Solar e ‘Bio-Roofs’, uma ferramenta acessível e gratuita que avalia o potencial solar e telhados verdes das habitações.

Nesta categoria foi também atribuída uma menção honrosa a Amarante e Fornos de Algodres (distrito da Guarda).

No arquipélago dos Açores foi distinguido o município de Angra do Heroísmo, na categoria “Novas Gerações”, devido à implementação do projeto “Estuda+”, que prevê a atribuição de bolsas de estudo complementares destinadas a alunos que frequentem o ensino superior.

Na categoria de “Novas Gerações” foi também distinguido com uma menção honrosa o município de São João da Madeira.

Esta autarquia do distrito de Aveiro foi também a escolhida na categoria de “Turismo”, devido à “valorização do património industrial e cultural da região”.

A DECO distinguiu também cerca de duas dezenas de freguesias, consideradas as “mais próximas do consumidor”, pela “excelência e dedicação de um trabalho próximo”.

A DECO decidiu ainda atribuir o prémio “parceiro de prata”, uma categoria que “reconhece os municípios que, ao longo de 25 anos, “demonstraram um compromisso e dedicação contínuos, desenvolvendo políticas públicas locais e ações concretas que respondem às reais preocupações dos consumidores”.

Neste âmbito foram distinguidos os municípios de Arganil (distrito de Coimbra), Maia e Gondomar (distrito do Porto) e Santarém, Entroncamento e Rio Maior (distrito de Santarém).