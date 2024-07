Miranda do Corvo: Diogo encontrou um caminho “No Meio das Pedras”

Coragem, resiliência, talento E inspiração foram palavras usadas para descrever o percurso de vida, mas também desportivo, de Diogo Cancela,

A cerimónia de inauguração do mural “No Meio das Pedras”, dedicado ao atleta, decorreu, ontem, em Moinhos, e contou com meia centena de presentes, entre família, amigos e residentes, para prestar apoio ao “filho da terra”.

A vice-presidente da Câmara de Miranda de Corvo, Marilene Rodrigues, salientou ser “um orgulho, honra e até emoção estar neste momento tão marcante para a comunidade mirandense, em especial para a dos Moinhos”.

“Este mural representa a coragem e a luta de um jovem que, apesar das adversidades, nunca desistiu dos seus sonhos, destacando que deve servir de inspiração para os jovens mas também para todos nós”, realçou.

A vice-presidente mirandense sublinhou ainda que “o Diogo é um exemplo de coragem, talento, resiliência, onde os seus feitos nacionais e internacionais enchem o país mas principalmente a região, de orgulho e honra”.

Atleta como exemplo de superação

João Paulo Fernandes, presidente da Junta de de Miranda do Corvo, sublinhou que têm “procurado enaltecer algumas figuras, apostando em obras de arte, com trabalhos de arte urbana, para embelezar a freguesia e o nosso concelho”.

“Este trabalho pretende destacar uma das maiores figuras do nosso concelho, Diogo Cancela, que já fez muito pelo nosso município, através dos seus feitos desportivos, onde além de Portugal, levou o nome de Miranda do Corvo além-fronteiras”.

O edil destacou que “esta obra pretende servir de motivação ao Diogo, mas também para todos nós, mostrando que no meio das pedras, há um caminho”.

