Miranda do Corvo: Diogo Cancela e presidentes do pós 25 de Abril receberam Medalha de Ouro

O nadador paralímpico Diogo Cancela e os seis presidentes da Câmara Municipal de Miranda do Corvo do pós 25 de abril de 1974 foram ontem distinguidos com a Medalha de Ouro Municipal, durante a sessão solene comemorativa do feriado municipal que decorreu no edifício dos Paços do Concelho.

José Simões Pereira (a título póstumo – 1974-1980), Jaime Ramos (1980 – 1990), José Lopes (a título póstumo – 1990 – 1992), Fausto Luís (1992), Jorge Cosme (1993-2001) e Fátima Ramos (2002-2013) foram os presidentes homenageados.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Miguel Baptista, e toda a vereação, do presidente da Assembleia Municipal, Fernando Araújo, do ex-secretário de Estado da Administração Regional e Local no IV Governo Constitucional (1978-1979), José Marques Leandro, e do presidente da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Luís Marinho.

Minuto de silêncio em memória de Paulo Silva

A sessão solene começou com um minuto de silêncio em memória de Paulo Silva, vereador do executivo (oposição) que faleceu recentemente, vítima de doença súbita.

O presidente da autarquia, Miguel Baptista, disse que “pelo seu exemplo de vida e pela forma digna de como sempre se dedicou a Miranda do Corvo” que o município devia, no futuro, homenageá-lo de forma “mais significativa”.

