Miranda do Corvo: Centro Clínico do Hospital Compaixão deu resposta a 1179 doentes

O Centro de Atendimento Clínico (CAC) do Hospital Compaixão, em Miranda do Corvo, abriu portas em fevereiro deste ano.

Em pouco mais de quatro meses, atendeu 1.179 doentes, ajudando a aliviar a afluência aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e ao Hospital Pediátrico, centros médicos da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

“As urgências dos HUC e do Pediátrico foram aliviadas destes doentes podendo responder melhor a quem deles precisa. Também os Centros de Saúde beneficiaram deste alívio”, assegura a Fundação ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, entidade que detém o hospital instalado no concelho de Miranda do Corvo.

“Os 1.179 utentes beneficiaram de avaliação pela equipa de enfermagem, consultas médicas e avaliação complementar por meios auxiliares de diagnóstico, o que tem permitido uma resposta clínica mais eficaz e célere”, destaca a fundação presidida por Jaime Ramos.

