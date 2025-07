Mira: Município prepara 40º aniversário da Bandeira Azul

A Bandeira Azul foi içada ontem na Praia de Mira, pelo 39.º ano consecutivo, mantendo o recorde mundial – é a única praia oceânica do mundo a merecer aquele símbolo de qualidade desde que ele foi criado, sem interrupções.

A cerimónia foi presidida pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

O executivo camarário de Mira já está a trabalhar nas comemorações da “data redonda” do 40.º aniversário. “Já estamos a trabalhar nisso. [Manter a Bandeira Azul] é uma aposta constante, envolvendo toda a gente. Temos o ótimo. No próximo ano, vamos ter a excelência”, afiançou o presidente da câmara, Artur Fresco, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“Vamos tentar começar ainda mais cedo, envolvendo mais funcionários, para que tudo funcione na perfeição”, acrescentou.

