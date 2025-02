Ministro sublinha aumento de vagas em Educação Básica para combater falta de professores

O ministro da Educação sublinhou hoje que no próximo ano letivo haverá a maior oferta de sempre de vagas no ensino superior, destacando o aumento de 20% em Educação Básica, para combater a escassez de professores.

Em Braga, à margem das comemorações dos 51 anos da Universidade do Minho, Fernando Alexandre sublinhou que na última década houve um aumento de 30% de vagas nas universidades e politécnicos portugueses, um crescimento tanto com estudantes nacionais como estrangeiros.

Em relação ao próximo ano letivo, o ministro enfatizou “a maior oferta de vagas na educação superior de sempre” e a aposta especial no reforço da Educação Básica, para “superar a escassez de professores, com o grande número de reformas que está em curso”.

“Durante muitos anos, não se fez nada nesse sentido. Temos um aumento de 20% das vagas para a área de Educação Básica. E temos a possibilidade de a oferta dos mestrados ser ajustada. Ou seja, neste momento foram fixadas vagas para a formação de professores, mas as instituições vão poder, sem qualquer autorização ministerial, ajustar a oferta àquilo que são os candidatos, que era algo que não acontecia até agora”, explicou.

Para o ministro da Educação, Ciência e Inovação, esta oferta de vagas procura “salientar cada vez mais a importância de as instituições ajustarem a sua oferta àquilo que são as necessidades do nosso país”.

Obviamente, há outros critérios. Mas este é um critério muito importante. Se as nossas instituições de educação superior não responderem àqueles que são os grandes desafios da nossa sociedade, não estarão a corresponder àquilo que se espera delas”, disse ainda.

O ministro aproveitou para lembrar que os estudantes que estão em Educação Básica, tanto inscritos neste ano letivo como no próximo, “terão uma bolsa correspondente ao valor das propinas e não terão custos com propinas”.

Além disso, haverá também 500 bolsas para estudantes de mestrado.

“Quando nós temos uma necessidade, temos de ter políticas que incentivem as instituições e também os estudantes, os candidatos a corresponderem a essas necessidades”, afirmou.

As universidades e institutos politécnicos oferecem este ano mais vagas nos concursos de acesso, disponibilizando 101.798 lugares em licenciaturas e mestrados integrados, segundo as listas divulgadas hoje, que revelam um aumento de 20% em Educação Básica.

Entre instituições privadas e públicas, os alunos terão este ano mais 1.647 lugares, segundo os dados disponibilizados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Três em cada quatro vagas são abertas em instituições públicas, que este ano disponibilizam 76.818 lugares (mais 691 do que no ano passado), enquanto as instituições privadas abriram 24.980 lugares (mais 956 do que em 2024).