O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, defendeu hoje a importância dos centros tecnológicos especializados e disse que a desvalorização do ensino profissional durante muitos anos “foi um erro”.

“Durante muitos anos, de facto, desvalorizou-se o ensino profissional. Foi um erro que cometemos, que felizmente já foi invertido há uns anos, porque aquilo que precisamos é ter percursos alternativos para os estudantes, adequados ao perfil dos estudantes e que garanta também a empregabilidade”, declarou.

De acordo com Fernando Alexandre, “o ensino profissional, com os equipamentos que hoje estão cada vez mais disponíveis nas escolas portuguesas, permite a obtenção de competências que vão ser muito importantes para o mercado de trabalho”.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (22/11/25) do DIÁRIO AS BEIRAS