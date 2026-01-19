diario as beiras
NacionalSaúde

Ministra rejeita relação entre três mortes e prestação de socorro

19 de janeiro de 2026 às 15 h45
0 comentário(s)
DR

A ministra da Saúde recusou hoje que exista caos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), negou que se desvalorize o que corre “menos bem” e garantiu que não vai desistir do cargo.

“Não é que a ministra não ouça as críticas. Mas desistir é coisa que não vai acontecer. Não nos comprometemos com o povo para, nas dificuldades, desistirmos dele”, assegurou Ana Paula Martins, durante uma intervenção no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

De acordo com a governante, tal “não implica que se desvalorize o que não corre bem”.

“Sabemos o que não corre bem”, reconheceu, durante a intervenção numa cerimónia na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM).

Lamentando críticas que considerou injustificadas, a ministra disse que a solução é persistir e manter o rumo.

“É muito mais fácil fazer do SNS uma série de situações que acontecem, ainda. Mas estamos aqui para melhorar, para trabalhar sobre elas. Se não desistirmos e persistirmos vamos conseguir. Já tem alguns resultados”, afirmou.

Ainda sobre uma eventual demissão, Ana Paula Martins disse não ter intenções de abandonar o cargo.

“Está absolutamente fora de causa que eu desista da missão que me foi entregue”.

A ministra admitiu que “há muitas situações” em que se pode melhorar, mas defendeu que o momento atual “está longe de poder ser apelidado de caos.

Para Ana Paula Martins, “caos é uma palavra muito forte, que utilizamos quando vivemos uma situação de emergência, catástrofe, descoordenação absoluta de meios”.

“Não creio que tenha sido isso que se passou”, observou.

A governante reconheceu que “houve três situações em Lisboa e Vale do Tejo que destoaram”.

“Há razões para isso. Por isso temos de investir mais em Lisboa e Vale do Tejo, no [hospital] Amadora Sintra, Beatriz Ângelo e, como foi este ano, no hospital Santa Maria”, indicou.

Segundo a ministra, “o diagnóstico está feito” e o Governo sabe “o que é preciso fazer”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

18.ª Gala Desportiva da Mealhada a 26 de janeiro no CIneteatro Messias
19 de janeiro

Presidenciais: Pedro Nuno Santos diz que Montenegro está a criar problema a si próprio ao não apoiar Seguro
19 de janeiro

Presidenciais: Seguro defende que apelo aos democratas já "está a ser bem-sucedido"
19 de janeiro

Ministra rejeita relação entre três mortes e prestação de socorro

Nacional

Nacional
19 de janeiro às 17h09

Presidenciais: Pedro Nuno Santos diz que Montenegro está a criar problema a si próprio ao não apoiar Seguro

0 comentário(s)
Nacional
19 de janeiro às 17h04

Presidenciais: Seguro defende que apelo aos democratas já “está a ser bem-sucedido”

0 comentário(s)
NacionalSaúde
19 de janeiro às 15h45

Ministra rejeita relação entre três mortes e prestação de socorro

0 comentário(s)

Saúde

NacionalSaúde
19 de janeiro às 15h45

Ministra rejeita relação entre três mortes e prestação de socorro

0 comentário(s)
NacionalSaúde
14 de janeiro às 16h58

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência

0 comentário(s)
NacionalSaúde
07 de janeiro às 11h09

Portugal ultrapassou a meta de 2,5 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe

0 comentário(s)