Ministra do Ambiente diz que canal de rega do Mondego deverá estar pronto a 1 de maio

27 de fevereiro de 2026 às 12 h33
DB-Ana Catarina Ferreira

O canal de rega do Mondego, que irá permitir que os agricultores possam preparar as suas culturas, deverá estar pronto a 01 de maio, se não se verificarem imponderáveis, garantiu hoje a ministra do Ambiente e Energia.

“Vamos fazer e começar desde já o canal de rega do Mondego para que os agricultores, no dia 01 de maio possam trabalhar e preparar todo o ano e todas as suas culturas, nesta que é uma região fértil de agricultura. Estavam hoje aqui bastantes [agricultores] que nos pediram isso”, revelou Maria da Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente e Energia participou esta manhã na cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Ordem dos Engenheiros, para a realização de um relatório técnico sobre cheias na Bacia do Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco.

 

Autoria de:

Agência Lusa

