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Irão: Presidente da República espera que acordo ponha fim imediato ao conflito

15 de junho de 2026 às 09 h05
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O Presidente da República, António José Seguro, saudou hoje o acordo alcançado entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irão, esperando que este sirva para pôr fim imediato ao conflito, incluindo no Líbano.

Numa nota publicada no ‘site’ da Presidência da República, António José Seguro disse também esperar que a implementação do acordo “traga a paz, segurança e estabilidade indispensáveis ao desenvolvimento de toda a região, e permita o retomar da livre circulação no estreito de Ormuz”.

“Portugal estará sempre do lado da busca de soluções diplomáticas e do respeito pelo direito internacional e agradece os esforços de todas as partes envolvidas na mediação”, refere ainda o Presidente da República.

 

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No domingo, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ter chegado a um acordo com o Irão para reabrir o estreito de Ormuz, cujo encerramento provocou graves perturbações, uma vez que cerca de 20% do petróleo mundial transita por essa via.

Em troca da reabertura, os Estados Unidos levantarão o bloqueio marítimo imposto à entrada e saída de navios nos portos iranianos, segundo disse Trump na rede social Truth Social.

Com este acordo, será posto fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro, na sequência da ofensiva lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão.

Embora ainda existam questões técnicas relativas ao programa nuclear iraniano, as delegações vão realizar reuniões preparatórias durante a semana, antes da assinatura oficial prevista para sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.

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