Coimbra

Ministra do Ambiente anuncia despacho para construção da barragem de Girabolhos

03 de fevereiro de 2026 às 15 h48
DB/Pedro Filipe Ramos

A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, anunciou hoje, em Coimbra, que o Governo vai proceder ao lançamento do despacho para a construção da barragem de Girabolhos. O anúncio foi feito pela governante no final de uma reunião da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dedicada ao ponto de situação no rio Mondego e à definição e articulação de medidas de mitigação e controlo de cheias na região.

Na ocasião, estiveram presentes os presidentes das câmaras municipais de Coimbra, de Montemor-o-Velho e de Soure, bem como da APA.

