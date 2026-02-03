A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, anunciou hoje, em Coimbra, que o Governo vai proceder ao lançamento do despacho para a construção da barragem de Girabolhos. O anúncio foi feito pela governante no final de uma reunião da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dedicada ao ponto de situação no rio Mondego e à definição e articulação de medidas de mitigação e controlo de cheias na região.

Na ocasião, estiveram presentes os presidentes das câmaras municipais de Coimbra, de Montemor-o-Velho e de Soure, bem como da APA.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (04/02/26) do DIÁRIO AS BEIRAS