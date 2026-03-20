A Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, esteve ontem no Estúdio 33 de Luís de Matos, em Ansião, onde plantou uma árvore na zona “face-garden”. A revelação foi ontem feita pelo mágico ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“O desafio de visitar o nosso estúdio foi lançado quando estivemos em espetáculo no Tivoli, em Lisboa. A ministra esteve connosco e desafiamo-la a visitar o nosso equipamento, com um grande investimento, no interior do país”, começou por explicar Luís de Matos.

Margarida Balseiro Lopes aproveitou a visita ao espaço para plantar um pinheiro manso.

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