O Ministério da Educação vai rever a rede escolar das zonas mais afetadas pela tempestade Kristin, para em articulação com as autarquias fazer uma recomposição da oferta escolar em vez de soluções temporárias, anunciou o ministro.

“Não queremos apenas voltar a colocar as coberturas que são, obviamente, uma urgência para preservar os equipamentos e os edifícios, mas queremos pensar num plano de investimento que deve ser revisto no âmbito do Plano de Recuperação, de Resiliência e Transformação que o Governo vai apresentar”, afirmou hoje o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Segundo o ministro, o financiamento que já estava previsto antes da tempestade para obras em algumas escolas vai ser revisto em conjunto com as autarquias, “para garantir que as obras começam muito rapidamente”, no âmbito de “uma projeção daquilo que deve ser a rede escolar” dos concelhos afetados e no sentido de “tornar estes equipamentos mais resilientes” e adaptados às “mudanças demográficas que temos tido”.

Fernando Alexandre falava aos jornalistas durante uma visita a escolas de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

No concelho onde “as escolas foram muito afetadas”, o governante disse tratar-se de situações que tem “acompanhado praticamente dia a dia, porque foi necessário encontrar soluções para algumas das escolas em que não era possível reabilitar a escola e colocá-la em condições para receber novamente os alunos”.

Na rota do responsável pela pasta da edução estiveram hoje a Escola Secundária José Botas e a Escola Básica N.º2 Padre Franklin, depois de esta última ter ficado sem telhado e os alunos terem sido transferidos para a primeira.

Para tal foi necessário o recurso a uma solução de monoblocos “estruturas que apesar de tudo têm boas condições e espaços alternativos”, nas quais estão para já instaladas cinco turmas e a partir de terça-feira serão transferidas mais quatro, atualmente a ter aulas em espaços como duas bibliotecas, a junta de Freguesia e igreja matriz da vila de Vieira de Leiria.

“Numa grande articulação entre o agrupamento, a Câmara Municipal [da Marinha Grande], entidades do concelho e com uma grande disponibilidade e empenhamento dos professores e do pessoal não docente, é possível hoje termos os alunos já todos de regresso à escola”, sublinhou Fernando Alexandre.

O ministro manifestou a expectativa de que seja possível “retomar a normalidade”, garantindo haver “um grande compromisso para fazer o investimento necessário para recuperar estas estruturas”.

Reconhecendo estar perante umas das populações mais afetadas pelas tempestades, Fernando Alexandre vincou que “o Estado nestas alturas não pode falhar às pessoas e por isso a recuperação destas escolas de Vieira de Leiria, da Marinha Grande e de Leiria são, obviamente, uma prioridade para o Governo”.

O ministro adiantou ainda que irá reunir-se com as autarquias, “que conhecem o território como ninguém” e em articulação com as quais o ministério pretende pensar “ em soluções que não sejam apenas temporárias”.

“O compromisso do Governo é fazer o investimento para recuperarmos estes equipamentos escolares e temos que o fazer de uma forma estrutural”, afirmou, adiantando que nos concelhos afetados pela tempestade a ideia é lançar “de uma forma estrutural a solução para a recomposição da oferta escolar”.