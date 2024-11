Ministério confirma novo tribunal para terreno anexo ao Palácio da Justiça

A obra do futuro tribunal “vai ser feita no terreno anexo ao edifício atual, onde está instalado o atual Palácio da Justiça/Tribunal da Relação de Coimbra, na rua Sofia”, confirmou ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte oficial do Ministério da Justiça.

Esta semana, a tutela e a câmara municipal acordaram os termos do contrato interadministrativo para o desenvolvimento do futuro tribunal. A informação foi avançada na quarta-feira pela secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros, durante a audição parlamentar realizada na Assembleia da República.

“Finalizámos os termos com o presidente de câmara – que tem sido de uma entrega extraordinária –, para celebrar o contrato interadministrativo para se fazer o projeto de execução de arquitetura e, depois, o projeto de empreitada”, anunciou.

