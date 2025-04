Miguel Pintado diz que Mundial de futebol de praia podia começar “já amanhã”

Miguel Pintado, jogador do Buarcos 2017, garantiu hoje que a seleção portuguesa está preparada e com “energia positiva” e que o Mundial de futebol de praia podia começar “já amanhã” nas Seicheles.

“Podia ser já amanhã, todos os jogadores estão com essa energia positiva de querer que isto comece o mais rápido possível e acho que isso só traduz em coisas boas, que é o nosso sonho, querendo levar de Portugal para lá toda essa energia positiva para vencer”, disse, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A fazer o estágio final na Calheta, na Madeira, Portugal fez dois jogos de preparação com a Itália, com uma vitória portuguesa no primeiro jogo, por 5-3, com a ‘squadra azzurra’ a triunfar depois por 5-4.

“Foi uma das coisas que comentámos, também no Mundial passado, em fevereiro, que não tivemos oportunidades desde o final da época de fazer grandes jogos de preparação. Tínhamos falado que era importante fazer jogos, pois não é a mesma coisa treinar entre nós, em que já sabemos quase os movimentos de cada um, e treinar com outras equipas”, referiu.

O pivô diz que “é muito importante” este jogos e que “as sensações são boas e cada vez vão sendo melhores à medida que se aproxima o início do mundial”.

“[O estágio] Está a correr bem, depois dos jogos com Itália tivemos um treino de recuperação, acho que também precisamos de dosear nesta fase e de gerir o esforço porque vamos começar a diferença de horários e de clima, será também importante gerir todo o esforço e cuidados para chegarmos ao dia um na melhor fase, mas no global o grupo está a correr bem, está contente, está feliz e muito unido para chegarmos a dia um na melhor forma”, afirmou.

Portugal termina o estágio na Calheta na sexta-feira, dia em que regressa a Lisboa, para voar no dia seguinte rumo às Seicheles, onde faz a sua estreia em 01 de maio no Grupo B, com o Paraguai, defrontando depois a Mauritânia (03) e o Irão (05).

Já sob a égide da FIFA, Portugal conquistou dois Mundiais, em 2015 e 2019, mas não atingiu as meias-finais nas duas últimas edições, em 2021 e 2024.