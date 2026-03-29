O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou hoje na terceira posição a segunda corrida do fim de semana em Portimão, no Mundial de Superbikes, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Oliveira, que partiu do terceiro lugar da grelha, terminou atrás do italiano Nicolò Bulega (Ducati) e do espanhol Iker Lecuona (Ducati), após um duelo intenso com o britânico Alex Lowes (Kawasaki).

Foi o terceiro pódio em três corridas disputadas este fim de semana no Algarve para o piloto português, depois da primeira corrida, no sábado, e da Superpole de hoje.