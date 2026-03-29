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Desporto

Miguel Oliveira repete terceiro lugar na segunda corrida de Superbikes em Portimão

29 de março de 2026 às 15 h23
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Piloto luso terminou no pódio todas as corridas do fim de semana | Fotografia: Superbikes

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) terminou hoje na terceira posição a segunda corrida do fim de semana em Portimão, no Mundial de Superbikes, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Oliveira, que partiu do terceiro lugar da grelha, terminou atrás do italiano Nicolò Bulega (Ducati) e do espanhol Iker Lecuona (Ducati), após um duelo intenso com o britânico Alex Lowes (Kawasaki).

Foi o terceiro pódio em três corridas disputadas este fim de semana no Algarve para o piloto português, depois da primeira corrida, no sábado, e da Superpole de hoje.

Autoria de:

Agência Lusa

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