Lousã

Metrobus retoma operação entre Sobral de Ceira e Lousã-Estação a partir de sábado

20 de fevereiro de 2026 às 17 h56
O metrobus vai voltar a circular no troço suburbano entre Sobral de Ceira e Lousã-Estação, a partir das 13H00 de sábado, mantendo os horários que vigoravam antes da suspensão do serviço, anunciou hoje a Metro Mondego (MM).

Também no sábado, “os serviços alternativos, atualmente operados por empresas rodoviárias contratadas pela MM, irão igualmente ser oferecidos, mantendo os horários previamente afixados”, explicou a empresa, num comunicado enviado à agência Lusa.

A partir de domingo, os serviços alternativos vão deixar de circular, com exceção da ligação entre Serpins e Lousã, onde a instabilidade do talude torna inviável a operação do ‘metrobus’.

“Por essa razão, enquanto não forem ultrapassados os problemas estruturais referidos, o que se espera deva demorar cerca de seis meses, as estações de Casal de Espírito de Santo, Casal de Santo António e Serpins serão servidas por um serviço alternativo”, cujo horário está disponível nas plataformas digitais da MM.

A região em geral e a MM “enfrentaram nas últimas semanas condições climatéricas extremas, que deram origem a patologias severas nas infraestruturas do sistema”.

Autoria de:

Agência Lusa

