Metrobus não começa a funcionar antes de outubro

“A entrada em exploração comercial do troço Serpins – Portagem do Sistema de Mobilidade do Mondego terá lugar no 4.º trimestre deste ano”, garantiu esta tarde, em comunicado, a Metro Mondego.

A Metro Mondego e a Infraestruturas de Portugal informam que “as obras no troço Serpins – Portagem, bem como a instalação de todos os equipamentos e sistemas, serão concluídas no final de junho”, todavia ainda muito haverá a fazer até que o sistema esteja operacional.

Embora os autocarros também estejam disponíveis a 1 de julho, bem como os motoristas e reguladores de tráfego necessários ao bom funcionamento da operação, será necessário efetuar, no 3.º trimestre, “um conjunto de testes e análises conducentes à certificação definitiva do sistema”, refere a empresa. É a forma de garantir que todo o sistema “cumpre as exigências legais e de homologação e assegura a segurança dos passageiros durante a operação comercial”.

Informa-se ainda que “a partir de final de agosto está programada uma operação preliminar diária no troço urbano entre Alto de São João e Portagem”, ou seja no trajeto urbano, “oferecendo um serviço gratuito a todos os passageiros que pretendam efetuar deslocações neste trajeto”. Estão também programadas, nos fins de semana de agosto, viagens de demonstração que permitirão aos passageiros ter uma primeira experiência. Estas viagens serão realizadas entre as estações da Lousã e de Serpins, entre Miranda do Corvo e a Lousã e entre o Alto de São João e a Portagem. A Metro Mondego e a Infraestruturas de Portugal reiteram o “compromisso de garantir que a operação comercial ocorrerá cumprindo todos os critérios de segurança e qualidade nos prazos agora apresentados”.