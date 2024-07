Metrobus já tem 16 veículos em Portugal (com vídeo)

A empresa Metro Mondego, responsável pelo Sistema de Mobilidade do Mondego, anunciou hoje no seu Linkedin que já tem 16 veículos do metrobus em Portugal.

Segundo a empresa, chegaram hoje ao porto de Leixões mais 15 viaturas metrobus, que se juntam à primeira viatura. O primeiro veículo metrobus chegou em abril e realizou durante os últimos dias a segunda semana de testes no troço suburbano do Sistema de Mobilidade do Mondego, entre o Alto de São João e Serpins, no concelho da Lousã.

Está previsto que o metrobus entre em funcionamento no final deste ano.