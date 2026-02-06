diario as beiras
Lousã

Metrobus está suspenso há três dias no troço suburbano a partir de Sobral de Ceira

06 de fevereiro de 2026 às 10 h23
0 comentário(s)
O troço suburbano entre o Sobral de Ceira e Serpins está a ser efetuado por serviço alternativo de hora a hora
O serviço suburbano do Metro Mondego continua suspenso, nesta sexta-feira, devido às “previsões meteorológicas adversas”, informou o operador de transporte às 8H00 de hoje. Por outro lado, o troço urbano está a processar-se normalmente até Sobral de Ceira.
Esta situação arrasta-se há três dias consecutivos, a que acresce a suspensão do troço Lousã/Serpins há cerca de duas semanas, devido ao aluimento de um talude, cuja situação está a ser avaliada.
O troço suburbano entre o Sobral de Ceira e Serpins está a ser efetuado por serviço alternativo de hora a hora.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de fevereiro

Opinião: Mudar o comportamento perante o que não se espera
06 de fevereiro

Opinião: Travessas de hospitalidade
06 de fevereiro

Opinião: Discursos convenientes têm uma força de lei
06 de fevereiro

Opinião: É já no próximo domingo?

Lousã

Lousã
06 de fevereiro às 10h23

Metrobus está suspenso há três dias no troço suburbano a partir de Sobral de Ceira

0 comentário(s)
LousãMiranda do Corvo
05 de fevereiro às 09h04

Metro Mondego suspende hoje a circulação no troço suburbano

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraLousã
03 de fevereiro às 10h51

Estrada que liga Lousã a Castanheira de Pera vai permanecer encerrada

0 comentário(s)