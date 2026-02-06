O serviço suburbano do Metro Mondego continua suspenso, nesta sexta-feira, devido às “previsões meteorológicas adversas”, informou o operador de transporte às 8H00 de hoje. Por outro lado, o troço urbano está a processar-se normalmente até Sobral de Ceira.

Esta situação arrasta-se há três dias consecutivos, a que acresce a suspensão do troço Lousã/Serpins há cerca de duas semanas, devido ao aluimento de um talude, cuja situação está a ser avaliada.

O troço suburbano entre o Sobral de Ceira e Serpins está a ser efetuado por serviço alternativo de hora a hora.