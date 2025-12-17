diario as beiras
CoimbraLousãMiranda do Corvo

Metrobus “demorou demasiado tempo”, mas projeto já tem perspetivas de ser alargado

17 de dezembro de 2025 às 10 h21
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

A 16 de dezembro de 1906 chegava o comboio à Lousã. 119 anos depois chegou o metrobus, uma nova mobilidade, prometida há mais de 30 anos e que obrigou as populações de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã a uma espera de quase16 anos, após a última viagem do comboio, a 4 de janeiro de 2010.

O troço Serpins (Lousã) – Portagem (Coimbra) foi ontem inaugurado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que esteve acompanhado pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Na cerimónia, que decorreu no Parque de Material e Oficina do Metrobus, em Ceira (Coimbra), estiveram ainda presentes a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e o presidente do Conselho de Administração da Metro Mondego, João Marrana, que falaram na sessão, e de vários convidados como o presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira, e o presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho.

“Este é um dia muito importante porque assinala um percurso de três décadas de avanços e recuos, de muita ansiedade, de muita frustração e indignação que acabou por marcar a vida coletiva desta região, em particular dos concelhos de Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. Hoje podemos dizer que o projeto existe, está no terreno, está a funcionar e as suas potencialidades são enormes e isso é o que temos de colocar no epicentro da nossa atenção”, disse ontem o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (17/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

17 de dezembro

Metrobus “reforça a atratividade” e “traz novas oportunidades”
17 de dezembro

Os axiomas elementares da Sociedade da Informação
17 de dezembro

“Promiscuidade Laboral” – Uma opção política, não dos Médicos!
17 de dezembro

Plano de contingência de inverno 2025

Coimbra

CoimbraLousãMiranda do Corvo
17 de dezembro às 11h28

Metrobus “reforça a atratividade” e “traz novas oportunidades”

0 comentário(s)
Coimbra
17 de dezembro às 10h31

ULS de Coimbra alarga horário de visita aos doentes

0 comentário(s)
Coimbra
17 de dezembro às 10h23

Coimbra: Um dia a casa vai abaixo

0 comentário(s)

Lousã

CoimbraLousãMiranda do Corvo
17 de dezembro às 11h28

Metrobus “reforça a atratividade” e “traz novas oportunidades”

0 comentário(s)
CoimbraLousãMiranda do Corvo
17 de dezembro às 10h21

Metrobus “demorou demasiado tempo”, mas projeto já tem perspetivas de ser alargado

0 comentário(s)
Lousã
16 de dezembro às 16h45

Saudades, expectativas e algum ceticismo no arranque do ‘metrobus’ na Lousã

0 comentário(s)

Miranda do Corvo

CoimbraLousãMiranda do Corvo
17 de dezembro às 11h28

Metrobus “reforça a atratividade” e “traz novas oportunidades”

0 comentário(s)
CoimbraLousãMiranda do Corvo
17 de dezembro às 10h21

Metrobus “demorou demasiado tempo”, mas projeto já tem perspetivas de ser alargado

0 comentário(s)
CoimbraLousãMiranda do Corvo
16 de dezembro às 15h00

Autarcas confiantes que Metro Mondego vai gerar mais oportunidades na região

0 comentário(s)