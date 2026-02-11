O Mercado Municipal D. Pedro V, na cidade de Coimbra, foi encerrado ao público por causa da instabilidade registada no talude da Cerca de Santo Agostinho, informou hoje a Câmara Municipal.

“Por decisão da presidente da Câmara Municipal de Coimbra e da Proteção Civil, o Mercado Municipal D. Pedro V encontra-se encerrado ao público. A decisão deve-se à instabilidade do talude da Cerca de Santo Agostinho”, referiu a Câmara.

De acordo com a autarquia de Coimbra, esta é uma decisão que surge depois de várias semanas de chuvas intensas e sucessivas tempestades.

“A medida é preventiva e visa garantir a segurança de trabalhadores, comerciantes e utentes, até nova avaliação”.

A instabilidade no talude da Cerca de Santo Agostinho também já tinha levado ao encerramento da Rua da Fonte Nova, estando igualmente fechado o parque de estacionamento superior do Mercado Municipal.

Parte da Cerca de Santo Agostinho, localizada na zona tampão da área de Património da Unesco em Coimbra, já tinha colapsado no sábado. A Cerca de Santo Agostinho fica localizada nas traseiras do Mercado Municipal D. Pedro V.

Com o encerramento do Mercado Municipal, o atendimento ao público da Câmara Municipal de Coimbra passa a ser feito exclusivamente na Loja do Cidadão, das 08:30 às 19:30 em dias úteis, e aos sábados das 08:30 à