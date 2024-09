Mercado Medieval de Côja foi alargado a dois dias e reforça animação

O Mercado Medieval que vai decorrer hoje e amanhã, em Côja, foi alargado a dois dias e vai contar com mais animação, tendo também, pela primeira vez, um carrocel medieval, destinado às crianças.

Salientando que, no âmbito deste certame, que vai ter lugar na praça Dr. Alberto do Vale e ruas adjacentes, “todo o centro da vila vai ser dinamizado”, disse João Tavares ao DIÁRIO AS BEIRAS, frisando que, no ano passado, “a animação era pouca”, pelo que “este ano, fizemos mais investimento nesta parte”, alegou.

Adiantando que este mercado, organizado pela união de freguesias, com o apoio do município de Arganil, representa um investimento “entre 10 a 12 mil euros”, o presidente da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva destacou que os cerca de 30 mercadores que vão ter os seus produtos à venda não pagam “nada” para participar neste evento, assim como as associações/instituições locais, que vão explorar as “tabernas”, com “os comeres e bueres”.

