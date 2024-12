Melhoria dos recreios escolares vence Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova

A melhoria dos recreios escolares, através da instalação de zonas de atividades, e a aquisição de dois contentores, que auxiliem a “enfrentar situações de exceção”, são as propostas vencedoras do Orçamento Participativo (OP) de Condeixa, foi hoje anunciado.

A proposta mais votada, com 692 pontos, foi a “Escola Ativa: Recreios com Vida”, de Andrea Cravo, tendo em vista a melhoria dos recreios escolares com a instalação de “espaços de jogos e zonas de atividades”, revelou a Câmara de Condeixa-a-Nova, numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo aquela autarquia do distrito de Coimbra, a votação terminou à 00:00 de domingo, com um registo de 1644 votos.

A segunda proposta vencedora, com 640 pontos, é de Vítor Martins e, denominada “A Exceção Acontece”, pretende “adquirir dois contentores (sistema ‘ampliroll’) para armazenar e transportar equipamentos para fazer face a situações de exceção, nomeadamente sismos, inundações, tempestades, incêndios de larga escala”.

Estas duas propostas “estão estimadas, cada uma, em cerca de 50 mil euros, esgotando assim a dotação orçamental afeta ao OP de Condeixa 2024, no valor de 100 mil euros”.

Com mais de 2.100 participantes registados, esta edição do OP recebeu um total de 16 propostas submetidas, das quais sete foram consideradas validadas e levadas a votação.

O presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, disse que o Orçamento Participativo “é uma ferramenta simbólica de estímulo à participação cívica”.

“É muito gratificante ver que, além de todos os compromissos pessoais e profissionais, há quem dedique um pouco do seu tempo à causa pública, na defesa dos interesses comuns”, afirmou.