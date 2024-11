Mel, castanha e sopas em destaque em Góis

Na vila de Góis prossegue hoje a Feira dos Santos, do Mel e da Castanha, certame que, este ano, inclui no seu programa a realização de um Festival de Sopas, organizado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis.

Assim, a partir das 12H30, os interessados poderão degustar várias sopas, confecionadas por diversas entidades do concelho e particulares, na tenda instalada junto ao pavilhão gimnodesportivo, adquirindo um kit. Para além desta iniciativa, que visa angariar fundos para a aquisição de uma nova ambulância, quem for à Feira dos Santos, do Mel e da Castanha tem ainda a oportunidade de visitar a feira de artesanato e produtos endógenos, que está a decorrer no interior do pavilhão gimnodesportivo, na qual participam cerca de 70 feirantes, e divertir-se com muita animação.

O certame, organizado pelo Município de Góis, começou ontem, com o mercado tradicional, no qual participaram cerca de 15 feirantes, a abertura da feira de artesanato e produtos endógenos e o magusto tradicional, entre outras iniciativas.

