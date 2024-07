Meia centena de obras num “ciclo de grandes investimentos”

Ascendem a cerca de meia centena os projetos de equipamentos coletivos em execução ou em vias disso no concelho de Cantanhede, nas áreas da educação, saúde, ação social, requalificação urbana e viária, cultura e desporto. Quem o disse, ontem, na sessão solene do Dia do Município, foi a presidente da câmara, Helena Teodósio.

A autarca assinalou “um ciclo de grandes investimentos que está em curso”, no reforço da coesão territorial, particularmente ao nível da requalificação da rede viária, na valorização urbana e paisagística e proteção dos recursos naturais.

No setor da sustentabilidade ambiental destacou “o apreciável esforço financeiro” que a INOVA – Empresa Municipal tem vindo a fazer na qualificação dos equipamentos e recursos alocados aos serviços que presta.

