Mealhada: Diversidade cultural marca próximos meses no Cineteatro Messias

28 de agosto às 08 h26
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Capacitar e formar, não só o público, mas, também, os agentes culturais é uma das premissas para os próximos quatro meses na Mealhada.

Durante a apresentação da programação para o período entre setembro e dezembro do Cineteatro Messias, da qual fazem parte nomes como Luísa Sobral, João Baião, O Gajo, Teresa Guilherme, Rui Reininho, entre ouros, a Câmara da Mealhada esteve representada por António Jorge Franco e Filomena Pinheiro, presidente e vice-presidente, respetivamente.

“A aposta na cultura tem de ser algo prioritário, pois é um eixo fundamental para o desenvolvimento estratégico do concelho”, referiu a responsável.

“Apostar na cultura significa apostar em melhor qualidade de vida. É apostar numa maior atividade económica, é apostar numa área de bem-estar e de felicidade”, realçou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 28/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

