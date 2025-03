Mealhada desafia comunidade a participar na construção de um município inspirador

A Mealhada desafiou hoje a comunidade a dar o seu contributo na construção de um município inspirador, com a participação num projeto que reúne cultura, sociedade, turismo, economia, ambiente, desporto e saúde, de 31 de março a 07 de abril.

“Tínhamos vários eventos, de várias áreas, e pensámos que devíamos criar algo que as juntasse. A Câmara é só uma, embora com vários setores, e era importante que houvesse um projeto que juntasse os técnicos e trabalhassem em conjunto”, destacou o presidente da Câmara da Mealhada.

O “Mealhada Inspira – Inovação, Inteligência, Inclusão” irá decorrer de 31 de março a 07 de abril, e propõe “uma programação diversificada e com experiências enriquecedoras que estimulam o bem-estar”, com destaque para a realização da primeira edição da Feira da Saúde.

Durante a apresentação pública da iniciativa, que decorreu hoje à tarde, António Jorge Franco explicou que este é um projeto que pretende incitar a comunidade a construir um município inspirador, inovador e inclusivo.

“No fundo, esta marca da Mealhada INspira agrega um conjunto de projetos que já existiam com outros novos que vão aparecer. Acreditamos que é uma forma de envolver a comunidade toda e que a Mealhada tem várias áreas de importância, que vão muito além da gastronomia”, justificou.

Nesta ocasião, a vice-presidente da Câmara da Mealhada, Filomena Pinheiro, realçou que se trata de um projeto comprometido com os valores e princípios da Carta das Cidades Educadoras.

“É um projeto agregador de várias dinâmicas, cuja ideia central é o município como fonte de inspiração para residentes e para visitantes, a quem é proposto, por um lado, a participação em diversas atividades, e, por outro, o contributo, as ideias, para um município mais preparado para enfrentar os desafios da sustentabilidade, inovação e competitividade positiva”.

Como incentivo à participação da comunidade, será proposto um roteiro em ‘QRCode’, no qual os participantes se registam e, mediante a participação mínima em três atividades, ficam habilitados a um fim de semana com experiências inspiradoras no município.

O “Mealhada INspira – Inovação, Inteligência, Inclusão” terá a sua apresentação pública no dia 31, na palestra “Sustentabilidade com identidade: o território como fonte de inspiração”.

Ainda no mesmo dia terá início o FLIM – Festival Literário da Mealhada, que decorrerá até 06 de abril, numa tenda montada junto ao Jardim Municipal e por onde passarão exposições, apresentação de livros, a feira do livro, teatros, oficinas, cinema e espetáculos de música.

Este festival inclui ainda um jantar literário alusivo à obra Camiliana, a assinalar os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco.

Para o dia 05 de abril está prevista a 14.ª edição do Encontro com a Educação, subordinado ao tema “Inteligência Artificial: A Nova Era da Educação”, no Cineteatro Messias.

No mesmo dia, na área da Juventude Zona 231 serão realizadas duas iniciativas: a arena Advocacia e Ativismo Jovem, no âmbito do Projeto Change Makers Erasmus+, e o Podcast Talentos 231, que conta com a participação de jovens artistas emergentes.

Já a noite de 05 de abril será dedicada ao Festival da Atividade Física, uma mostra do trabalho desenvolvido pelas coletividades desportivas do concelho, num espetáculo que decorre no Pavilhão Municipal do Luso.

No dia seguinte, o “School Talents”, promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Mealhada, leva ao Cineteatro Messias um espetáculo que mostra os talentos dos alunos.

Nos dias 06 e 07 de abril, o Município da Mealhada assinala o Dia Nacional do Moinhos, com atividades nos moinhos do concelho – Lograssol e Santa Cristina – e com a tradicional caminhada na rota do percurso da água.

Ainda no dia 07 de abril, assinala-se o Dia Mundial da Saúde, com a I Feira da Saúde, que inclui atividades de saúde e bem-estar, como sejam rastreios, aulas, conversas e visitas guiadas às Termas de Luso.