Mealhada

Mealhada: António Jorge Franco promete medidas para fixar jovens no concelho

30 de outubro às 10 h07
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

A fixação dos jovens e das famílias no concelho da Mealhada foi um dos compromissos assumidos ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Mealhada, António Jorge Franco, durante a cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos para o mandato 2025-2029.

Reeleito com maioria, o autarca garantiu que o novo executivo continuará a desenvolver o concelho, promovendo o crescimento económico, a criação de emprego e a melhoria da qualidade de vida.

“Vamos continuar a trabalhar para criar condições que fixem jovens e famílias, tornando o nosso concelho num espaço de oportunidades e de bem-estar”, afirmou o presidente, sublinhando que a área da habitação será também uma prioridade.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (30/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

