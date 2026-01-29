A circulação em vários troços das Linhas do Norte, da Beira Baixa, do Oeste e no Ramal de Alfarelos, em Coimbra, estava hoje às 09:00 suspensa devido a problemas causados pelo mau tempo, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP informa que está suspensa a circulação de comboios na Linha do Norte entre Fátima e Alfarelos, na Linha da Beira Baixa entre Ródão e Castelo Novo (Castelo Branco) e na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira e entre Louriçal e Figueira da Foz.

Está igualmente suspensa a circulação no Ramal de Alfarelos entre Alfarelos e a Figueira da Foz.

O Ramal de Alfarelos une as estações de Alfarelos, na Linha do Norte, e a Bifurcação de Lares, na Linha do Oeste.

“Estas ocorrências estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas das equipas no terreno para a reposição das condições de segurança e da regularidade do serviço”, refere ainda a IP.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou na quarta-feira um rasto de destruição, causou seis mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Cerca das 07:00 de hoje, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que não foram registadas durante esta noite “ocorrências significativas”, nem vítimas ou danos consideráveis.

A ANEPC registou 192 ocorrências relacionadas com o mau tempo entre as 00:00 e as 08:00, 79 das quais quedas de árvores, 62 inundações de via e 28 quedas de estruturas.

A região mais afetada foi a de Coimbra, com 53 ocorrências, seguida da de Leira com 23, e pelas Beiras e Serra da Estrela com 15.

Às 08:00, cerca de 450 mil clientes da E-Redes em Portugal continental estavam sem eletricidade, com o distrito de Leiria a concentrar a maior parte das situações, segundo a empresa.