diario as beiras
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova

Mau tempo: Ministra diz em Condeixa-a-Nova que momento pode ser aproveitado para obras previstas há décadas

02 de março de 2026 às 16 h15
0 comentário(s)
DR

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto considerou hoje que o infortúnio das intempéries vai ser aproveitado para levar a cabo intervenções em museus e monumentos que estavam previstas há décadas, mas que nunca chegaram a ser concretizadas.

“Esta intempérie, que foi trágica para esta Região Centro, mas que depois acabou por ter repercussões também noutras partes do país, das poucas coisas positivas que daí podem resultar são algumas destas intervenções que estavam há muitas décadas para serem feitas”, destacou a ministra Margarida Balseiro Lopes.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto visitou esta tarde o Museu Nacional de Conímbriga, com passagem pelo campo arqueológico e pela oficina de mosaicos, onde foi possível ver alguns danos deixados pela passagem da tempestade Kristin, que obrigaram ao seu encerramento durante uma semana.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de março

PSD de Coimbra questiona "entendimentos táticos" da autarquia com "a extrema-direita"
02 de março

Vereadora independente Maria Lencastre é a nova gestora-executiva do ITAP
02 de março

Irão: Pedidos de repatriamento de portugueses em Israel subiram para 53 - MNE
02 de março

Marcelo recorda primeiros casos de covid-19 e "batalha ganha" em Portugal

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
02 de março às 16h15

Mau tempo: Ministra diz em Condeixa-a-Nova que momento pode ser aproveitado para obras previstas há décadas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
02 de março às 15h19

Mau tempo: Baixo Mondego alerta para fim da agricultura na região caso canal de rega não seja reparado

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraFigueira da FozMontemor-o-Velho
02 de março às 10h35

Reunião esta quarta-feira para avaliar previsão de reabertura da A14

0 comentário(s)

Condeixa-a-Nova

CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
02 de março às 16h15

Mau tempo: Ministra diz em Condeixa-a-Nova que momento pode ser aproveitado para obras previstas há décadas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
17 de fevereiro às 08h33

Prejuízos do temporal em empresas de Condeixa ultrapassam um milhão de euros

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCondeixa-a-Nova
16 de fevereiro às 17h38

Ventura pede em Condeixa-a-Nova prolongamento da situação de calamidade e isenção de portagens até fim do mês

0 comentário(s)