A ministra da Cultura, Juventude e Desporto considerou hoje que o infortúnio das intempéries vai ser aproveitado para levar a cabo intervenções em museus e monumentos que estavam previstas há décadas, mas que nunca chegaram a ser concretizadas.

“Esta intempérie, que foi trágica para esta Região Centro, mas que depois acabou por ter repercussões também noutras partes do país, das poucas coisas positivas que daí podem resultar são algumas destas intervenções que estavam há muitas décadas para serem feitas”, destacou a ministra Margarida Balseiro Lopes.

A ministra da Cultura, Juventude e Desporto visitou esta tarde o Museu Nacional de Conímbriga, com passagem pelo campo arqueológico e pela oficina de mosaicos, onde foi possível ver alguns danos deixados pela passagem da tempestade Kristin, que obrigaram ao seu encerramento durante uma semana.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (03/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS