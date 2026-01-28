O serviço do Metro Mondego, em Coimbra, está a ser gradualmente reposto na cidade de Coimbra, mantendo-se suspenso no troço suburbano, disse a empresa que gere a estrutura de transportes.

“No troço urbano, na ligação entre as estações Vale das Flores e Portagem em Coimbra, a operação começou a ser gradualmente reposta a partir das 08:05”, explicou.

O troço suburbano, nomeadamente ligações a Miranda do Corvo e Lousã, mantém-se suspenso.

Cerca de 1.500 ocorrências foram registadas pela proteção civil entre as 00:00 e as 08:00 de hoje por causa do mau tempo, um número que deverá subir devido às muitas situações ainda não contabilizadas.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um “grande impacto” sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, com cortes de energia e de comunicações telefónicas e muitas estradas cortadas por quedas de árvores e estruturas.