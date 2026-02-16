diario as beiras
Mau tempo: Governo lança ProMuseus extraordinário de um milhão de euros

16 de fevereiro de 2026 às 14 h43
DB/Pedro Filipe Ramos

O Governo vai lançar um Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus (ProMuseus) extraordinário, no valor de um milhão de euros, para apoiar equipamentos afetados pelo mau tempo, anunciou hoje a ministra da Cultura durante uma visita a Coimbra.

“No Promuseus que atualmente está em curso, foi prorrogado o prazo precisamente para acautelar a situação absolutamente anormal vivida nas últimas semanas, que impediu muitos museus de poderem estar concentrados em preparar as suas candidaturas. Mas isso é um apoio regular. Aquilo que nós vamos fazer nas próximas semanas é lançar um procedimento extraordinário de um milhão de euros para apoiar os museus que tiverem sido afetados no contexto destas tempestades”, disse a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

A governante falava aos jornalistas após uma visita a espaços afetados pelas intempéries, em Coimbra, durante a manhã de hoje, quando pontuou que, no caso de Museus e Monumentos de Portugal, há “um conjunto de museus que foram afetados, além daqueles que são da administração central”.

Agência Lusa

