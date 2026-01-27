Todas as escolas do concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, vão estar encerradas na quarta-feira, face ao agravamento do estado do tempo, informou hoje a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Numa publicação na rede social Facebook, a autarquia explica que a decisão de encerrar todas os estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e da escola profissional Eptoliva foi tomada devido ao agravamento do estado do tempo, com chuva, granizo e ventos intensos, até 140km/hora.

“Esta medida de precaução visa salvaguardar a segurança dos alunos”, justificou.

Segundo a Câmara de Oliveira do Hospital, os diretores do Agrupamento de Escolas e da Eptoliva (Escola Profissional de Oliveira de Hospital, Tábua e Arganil) manifestam solidariedade com a decisão da Proteção Civil Municipal, por se tratar de “uma medida importante para a segurança dos alunos”.

“Recomenda-se que a população evite deslocações desnecessárias e siga as indicações da Proteção Civil”, sublinha ainda o município.