Mau tempo: Escolas do concelho de Oliveira do Hospital encerradas na quarta-feira

27 de janeiro de 2026 às 20 h56
Município Oliveira do Hospital

Todas as escolas do concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, vão estar encerradas na quarta-feira, face ao agravamento do estado do tempo, informou hoje a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

Numa publicação na rede social Facebook, a autarquia explica que a decisão de encerrar todas os estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e da escola profissional Eptoliva foi tomada devido ao agravamento do estado do tempo, com chuva, granizo e ventos intensos, até 140km/hora.

“Esta medida de precaução visa salvaguardar a segurança dos alunos”, justificou.

Segundo a Câmara de Oliveira do Hospital, os diretores do Agrupamento de Escolas e da Eptoliva (Escola Profissional de Oliveira de Hospital, Tábua e Arganil) manifestam solidariedade com a decisão da Proteção Civil Municipal, por se tratar de “uma medida importante para a segurança dos alunos”.

“Recomenda-se que a população evite deslocações desnecessárias e siga as indicações da Proteção Civil”, sublinha ainda o município.

