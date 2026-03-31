diario as beiras
Nacional

Mau tempo: Candidaturas aos apoios para habitação terminam em 07 de abril

31 de março de 2026 às 11 h21
0 comentário(s)
Despacho foi publicado na segunda-feira em Diário da República | Fotografia: Arquivo

O prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de habitações próprias e permanentes afetadas pelo mau tempo termina em 07 de abril, indicou o Governo num despacho publicado em Diário da República (DR).

O despacho do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, foi publicado na segunda-feira em DR e determina o encerramento das candidaturas aos apoios em matéria de habitação própria permanente.

“Determina-se o encerramento, a 07 de abril de 2026, das candidaturas aos apoios em matéria de habitação própria permanente, regulamentados pela Portaria n.º 63-A/2026/1, de 09 de fevereiro”.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp do DIÁRIO AS BEIRAS

 

No fim de semana, o Governo assumiu o compromisso de concluir os processos de apoio financeiro às habitações afetadas pela tempestade Kristin até ao dia 30 de junho.

“Concluímos que aos cidadãos com casas danificadas, infelizmente, o dinheiro está a demorar a chegar. O nosso objetivo é acelerar o processo o mais possível”, afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro de Almeida, assumindo o “compromisso de terminar o processo até ao dia 30 de junho”.

No dia em que se assinalaram dois meses da passagem da tempestade Kristin, o governante precisou que, “das 30 mil candidaturas apresentadas, só estão decididas 3.200, pouco mais de 10%”.

De acordo com Castro Almeida, também só foram pagos quatro milhões de euros, quando estão disponíveis 250 milhões de euros nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

Autoria de:

CMM (EYC) / Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

31 de março

Intervenção de 350 mil euros vai preservar setor da muralha de Conímbriga
31 de março

Quase metade da área ardida na UE em 2025 foi em Portugal e Espanha
31 de março

2025 trouxe “aumento da criminalidade geral participada" e diminuição da criminalidade grave e violenta – PM
31 de março

Nadadores-salvadores alertam para período crítico de afogamentos na Páscoa

Nacional

2025 trouxe “aumento da criminalidade geral participada” e diminuição da criminalidade grave e violenta – PM

Nadadores-salvadores alertam para período crítico de afogamentos na Páscoa

Produção Industrial desce 4,4% em fevereiro devido ao mau tempo – INE