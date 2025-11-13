A circulação ferroviária na linha do Oeste, entre Louriçal (Pombal) e Amieira (Soure), está suspensa desde as 11:30 devido a um aluimento de terras provocado pelo mau tempo.

Segundo a CP, pelas 12:15, estava a caminho do local a maquinaria necessária para a intervenção que o local precisa.

A Linha do Oeste é um troço ferroviário que liga a estação de Agualva-Cacém, na Linha de Sintra, à estação de Figueira da Foz, em Portugal.

O mau tempo tinha igualmente obrigado a suspender, pelas 10:00, a circulação na Linha do Norte, entre Riachos (Torres Novas) e Entroncamento, devido a problemas na sinalização também provocados pelo mau tempo.

Esta avaria na sinalização já tinha interrompido a circulação entre Entroncamento e Santarém entre s 02:00 e as 10:00, mas depois foi retomada, com os comboios a circularem a uma velocidade mais reduzida (marcha à vista), segundo a Infraestruturas de Portugal.

A suspensão na circulação provocou “atrasos significativos”, segundo a CP, que apela à compreensão dos utilizadores.

O mau tempo que se faz sentir provocou também um abatimento de via que condicionou a circulação ferroviária entre o Pinhal Novo e Poceirão, na Linha do Alentejo.

A circulação chegou a estar suspensa por cerca de 20 minutos, até às 09:30, altura em que os comboios voltaram a circular neste troço, nos dois sentidos, mas apenas numa das vias.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 415 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com inundações e registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.