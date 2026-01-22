diario as beiras
Figueira da Foz

Mau tempo adia sessão das “5ªs de Leitura” com o escritor açoriano João de Melo na Figueira da Foz

22 de janeiro de 2026 às 11 h40
DR

Foi adiada a presença do escritor açoriano João de Melo na iniciativa “5^s de Leitura”, na Figueira da Foz, informou o município em comunicado. Recorde-se que o evento estava marcado para hoje, a partir das 21H30, na Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a autarquia refere que “a decisão foi tomada pela editora, autor convidado e pelo município, por questões de segurança, em virtude das condições meteorológicas adversas que estão previstas fazer-se sentir a partir de hoje”.

Na sessão inserida no âmbito dos 50 anos de carreira literária do escritor, participava ainda a editora Cecília Meireles, com moderação de Teresa Carvalho.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

