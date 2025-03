“Martinho” causa estragos na Unidade de Saúde de Celas

Uma árvore atingiu ontem a Unidade de Saúde Familiar de Celas, em Coimbra, na sequência da depressão Martinho, que nos últimos dias tem assolado a Região de Coimbra e o país. Os estragos ainda estão a ser avaliados, mas ao que tudo indica serão ao nível do telhado.

“Os bombeiros Sapadores de Coimbra ficaram responsáveis por retirar o cedro que se partiu e ficou tombado sob o telhado do edifício. Os serviços camarários vão agora avaliar os estragos para minimizar os danos”, referiu fonte da ULS de Coimbra.

Mais de 400 ocorrências na Região de Coimbra

Na Região de Coimbra, foram contabilizadas 510 ocorrências desde as 09H00 do dia 19 deste mês até ontem às 18H00.

