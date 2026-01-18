diario as beiras
Nacional

Marques Mendes assume total responsabilidade pelo resultado e não declara apoio na segunda volta

18 de janeiro de 2026 às 21 h28
DR

O candidato presidencial Luís Marques Mendes assumiu hoje total responsabilidade pelo resultado negativo nas eleições e disse que não apoiará qualquer dos adversários que passe à segunda volta.

“A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha”, afirmou o candidato apoiado por PSD e CDS-PP.

O candidato, que leu a sua intervenção e não respondeu a perguntas, esclareceu também que não endossará apoio na segunda volta, começando por felicitar os adversários que passarão a essa fase, à partida António José Seguro e André Ventura, candidatos apoiados por PS e Chega, respetivamente.

“Não vou fazer o endosso dos votos que me foram hoje confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato, que é a única posição que tenho aqui hoje, não sou dono dos votos que em mim foram depositados. Cada um dos que votaram em mim decidirá na altura própria de acordo com a sua liberdade e com a sua consciência”, afirmou.

Mendes, que as projeções televisivas à boca das urnas colocam fora da segunda volta e em quarto ou quinto lugar, entrou na sala acompanhado pela mulher e pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e foi recebido com aplausos de pé pelos apoiantes.

Autoria de:

Agência Lusa

