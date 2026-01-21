diario as beiras
Marionet propõe criação sobre relação ecossistemas ribeirinhos e saúde humana

21 de janeiro de 2026 às 15 h51
A Marionet, sediada em Coimbra, estreia, em 2026, três criações, sendo uma delas, criada de raiz, sobre a relação das pessoas com a saúde das ribeiras urbanas, e que terá apresentação ao ar livre.

Intitulada “Peça para rios”, esta criação parte da investigação e dos resultados do projeto “OneAqualHealth – Protecting urban aquatic ecosystems to promote One Health”, liderado pelo Centro de Ciências do Mar e Ambiente (MARE), do qual a companhia é parceira.

“O objetivo deste projeto europeu é relacionar a saúde dos ecossistemas ribeirinhos, em particular dos rios urbanos, com a saúde humana. A partir daí vamos construir este espetáculo”, afirmou hoje o diretor artístico da Marionet, Mário Montenegro, em conferência de imprensa, em Coimbra.

Autoria de:

Agência Lusa

