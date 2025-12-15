A companhia de teatro Marionet estreia em Coimbra, na quinta-feira, “Amor e Informação”, peça em que a dramaturga inglesa Caryl Churchill explora a ideia de uma realidade cada vez mais dispersa e fragmentada por força da tecnologia.

“Alguém espirra. Alguém não apanha rede. Alguém conta um segredo. Alguém não vai à porta. Alguém deixou um elefante nas escadas. Alguém não está pronto para falar. Alguém é mãe do próprio irmão”, lê-se na sinopse da peça que a Marionet leva a cena, de quinta-feira a sábado.

No palco do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), estarão 23 intérpretes que se irão desdobrar em mais de cem personagens que aparecem na peça de Caryl Churchill, escrita a pensar na vertigem provocada pela era da informação, hoje marcada por fluxos contínuos e infinitos de conteúdos nas páginas de redes sociais.

