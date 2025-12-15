diario as beiras
Marionet estreia em Coimbra peça de Caryl Churchill que explora a fragmentação da atenção

15 de dezembro de 2025 às 16 h52
A companhia de teatro Marionet estreia em Coimbra, na quinta-feira, “Amor e Informação”, peça em que a dramaturga inglesa Caryl Churchill explora a ideia de uma realidade cada vez mais dispersa e fragmentada por força da tecnologia.

“Alguém espirra. Alguém não apanha rede. Alguém conta um segredo. Alguém não vai à porta. Alguém deixou um elefante nas escadas. Alguém não está pronto para falar. Alguém é mãe do próprio irmão”, lê-se na sinopse da peça que a Marionet leva a cena, de quinta-feira a sábado.

No palco do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), estarão 23 intérpretes que se irão desdobrar em mais de cem personagens que aparecem na peça de Caryl Churchill, escrita a pensar na vertigem provocada pela era da informação, hoje marcada por fluxos contínuos e infinitos de conteúdos nas páginas de redes sociais.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (16/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

