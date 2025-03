Marialvas: “Bis” de Zé Gata garante manutenção

O Marialvas garantiu, no sábado, a manutenção no Campeonato de Portugal, um ano após o regresso da formação de Cantanhede aos campeonatos, depois da vitória caseira diante do Sertanense (2-1).

Em desafio da 24 jornada da série C da competição, mediram forças, em Cantanhede, os marialvinos, a viver o melhor momento da temporada, com uma sequência de sete jogos sem perder, e o Sertanense, 13.º classificado e já com a descida de divisão confirmada.

A 1.ª parte fica marcada pelo equilíbrio, com os golos a surgirem apenas nos cinco minutos antes do intervalo.

Primeiro, Zé Gata, aos 40’, colocou a equipa da casa na frente do marcador. Cinco minutos depois, o Sertanense restabeleceu a igualdade. Gabriel Travassos, com alguma infelicidade, fez o 1-1, ao introduzir a bola na própria baliza.

No início da 2.ª parte, a turma de Cantanhede entrou forte e aos 55’, colocou-se, de novo, em vantagem, com Zé Gata a fazer o “bis”, apontando o 2-1 para o Marialvas.

